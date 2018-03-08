Донецк: Трамвай въехал в жилой дом (Фото). Новости

Сегодня, 8 марта, в Донецке трамвай сошел с рельсов и «влетел» в частный дом. Об этом сообщают жители в социальных сетях.
Отмечается, что инцидент произошел в Буденновском районе города, недалеко от площади Буденного.
«Вылетел трамвай людям в дом, только что перед площадью Буденного», – пишет автор поста. Иные подробности не сообщаются.
Фото: соцсети
Пользователи соцгрупп по-разному отреагировали на увиденное:
- Юлия: «Ни фига себе! Без жертв хоть??»;
- Виктория: «Подарочек на 8 марта.»;
- Марина: «Какой ужас ((»;
- Руслан: «Трамвай заказывали?»;
- Артем: «Вот это прикол! Я таких давно не видел!!».
Как сообщалось ранее, в Донецке с 7 марта отмечается сильный гололед, который стал причиной серии ДТП.
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