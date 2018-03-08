Донецк: Трамвай въехал в жилой дом (Фото). Новости

Сегодня, 8 марта, в Донецке трамвай сошел с рельсов и «влетел» в частный дом. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел в Буденновском районе города, недалеко от площади Буденного.

«Вылетел трамвай людям в дом, только что перед площадью Буденного», – пишет автор поста. Иные подробности не сообщаются.

Фото: соцсети

Пользователи соцгрупп по-разному отреагировали на увиденное:

Юлия: «Ни фига себе! Без жертв хоть??»;

Виктория: «Подарочек на 8 марта.»;

Марина: «Какой ужас ((»;

Руслан: «Трамвай заказывали?»;

Артем: «Вот это прикол! Я таких давно не видел!!».

Как сообщалось ранее, в Донецке с 7 марта отмечается сильный гололед, который стал причиной серии ДТП.

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