Мэр Краматорска рассказал о ремонте дорог в этом году. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) на ремонт дорог и тротуаров уже выделено финансирование на этот год. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«Мы около 40 млн грн в этом году уже выделили финансирования. Это и на ремонт проезжей части, и тротуаров. Сколько конкретно на тротуары уйдет, сколько на проезжую часть, я не готов прокомментировать», – говорит он.

По его словам, ремонт тротуаров в Краматорске в этом году точно будет продолжаться. «Есть проекты, то что я помню: пр-т Мира – полностью будет заасфальтирован тротуар от Олексы Тихого до площади Мира; ул. Парковая – будет полностью восстановлен тротуар от ул. Юбилейная до бул. Краматорский. Много проектов. Финансироваться будут и внутриквартальные дороги», – продолжил мэр.

«В прошлом году работы достаточно качественно провели по центральным улицам города, и комиссия принимала, и в моем понимании асфальт положен достаточно качественно. Где-то на поселковых улицах использовали вторичное сырье, там могут быть какие-то огрехи, но это не было капитальными работами», – рассказывает Панков.

Он отметил, что в большинстве проектов не было предусмотрено замена бордюрного камня. «Это является на сегодняшний день на некоторых участках большой проблемой, в частности Крытый рынок, центральная часть, по ул. Васыля Стуса, район больницы. В этом году мы обязательно отдельным проектом заменим бордюрный камень и все это выровняется, сточная вода будет идти по проезжей части и уходить в ливневки», – сказал градоначальник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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