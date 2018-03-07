В Генштабе ответили на вопрос о начале операции Объединенных сил. Новости

АТО и операция Объединенных сил могут проходить одновременно. При этом операция Объединенных сил начнется с изданием соответствующего указа президентом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 6 марта в ходе брифинга в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по разъяснению положений Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

По словам Боброва, операция Объединенных сил начнется с изданием соответствующего указа президентом. Верховный главнокомандующий – президент Украины Петр Порошенко – издаст указ «О начале проведения операции Объединенных сил». Решение будет принято «в ближайшее время».

При этом АТО и операция Объединенных сил могут проходить одновременно, одно понятие не исключает другого. «Я уверен, что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется и закончится операция Объединенных сил», – сказал представитель Генштаба.

«Антитеррористическая операция будет закончена, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы нашего государства», – добавил он.

В Генштабе добавили, что руководить операцией Объеденных сил в целом будет Генштаб.

Напомним, в Генштабе рассказали о назначении командующего Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что в Генштабе объяснили отличия АТО и операции Объединенных сил.

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