Миротворцы на Донбассе под вопросом: Украина юридически не признает факт войны. Новости

Украина упорно не признает факт войны на Донбассе в своем законодательстве, а без определения вооруженного конфликта и его участников миротворческой миссии ООН не будет, кроме того, от этого юридического определения зависит и мандат миротворцев. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Мы сейчас единственная сторона конфликта. Мы упорно не хотим признавать Россию второй стороной конфликта. Я имею ввиду факт войны или вооруженной агрессии. Дело в том, что Устав ООН никто не будет переписывать исключительно под Украину», – говорит он.

«В Уставе ООН написано, что войска ООН или миротворческая миссия в составе войск ООН предоставляется исключительно в случае ведения военных действий или вооруженного конфликта. Причем не важно, какой мы признаем конфликт – внутренний или внешний конфликт, но это должен быть вооруженный конфликт», – продолжил Жданов.

По его словам, определения в законе о реинтеграции Донбасса России страной-агрессором недостаточно для принятия решения о миротворцах в Украине. «Это ничего не меняет и не придает юридического статуса участия России в данных событиях. Тем более, это преамбула закона, это не "тело" закона, поэтому вам любой юрист скажет, что это просто преамбула», – сказал эксперт.

В этой связи может быть два варианта. «Первое – то, что сейчас в Европе муссируется, что у нас гражданская война, и мы признаем факт войны гражданской – мы имеем право на миротворческую миссию. Вопрос только теперь согласования с той же Российской Федерацией мандата, полномочий этой миссии. Состав – это такое дело, а вот полномочия – самое главное», – считает Жданов.

«Второй вариант – если мы признаем международный конфликт с участием Российской Федерации, тогда мы можем опираться на статью 27 Устава ООН, и страна, которая является стороной конфликта, не имеет права принимать участие в голосовании по вопросам разрешения этого конфликта [и принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе]», – подытожил он.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Многие эксперты отмечают, что спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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