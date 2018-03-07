Сводка из зоны АТО за 6 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – неподалеку Малинового.

На донецком направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не зафиксировано».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции ЛНР. Огонь по району села Лозовое велся из станковых автоматических гранатометов (АГС) и стрелкового оружия».