В «ЛНР» сгорел автобус (Фото). Новости

6 марта в Хрустальном (до переименования: Красный Луч, неподконтрольная часть Луганщины) сгорел автобус. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«6 марта в 13:20 в службу 101 Красного Луча поступило сообщение о загорании автобуса на пересечении улиц Магистральной и Павловской. Звонил водитель, который сообщил, что он и 18 пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно. Водитель с помощью огнетушителя и снега попытался справиться с загоранием, но после неудачных попыток позвонил в службу спасения», – говорится в сообщении.

Когда сотрудники «МЧС» прибыли на место, наблюдалось открытое горение по всей площади автобуса. За 20 минут пожар был ликвидирован, однако автобус огнем уничтожен полностью.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.