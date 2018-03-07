Больной вопрос: В Краматорске ливневки только в проекте (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) ливневые стоки во многих местах пришли в негодность и нуждаются в замене или капитальном ремонте. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«Это больной вопрос. Коммунальная служба на сегодняшний день занимается разработкой только проекта. Мы уже понимаем самые злободневные участки, там где вода застаивается или большим потоком идет даже по тротуарам. Этим участкам уделяем особое внимание», – сказал мэр.

По его словам, для ремонтных работ ливневых стоков Краматорску необходимо финансирование из областного бюджета. «Разрабатывается проект, после которого есть понимание с областными экологами – обещают дать финансирование. Это сложнейшие работы, коммуникации находятся под землей. Самая большая проблема – это старая часть города», – продолжил Панков.

«Самая большая магистраль города идет от ж/д вокзала. Она заилилась, она разрушилась, находится в аварийном состоянии, но это огромные масштабные работы. Это десятки, сотни миллионов гривен, мы сразу не потянем. То, что зависит от нас – добавить ливневки по Соцгороду, чтобы вода уходила, над этим мы работаем», – сказал мэр.

Фото: скриншот видео «АКМЦ»

Как сообщалось ранее, в Краматорске на ремонт дорог и тротуаров уже выделено финансирование на этот год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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