США сигнализируют России миротворцами на Донбассе, – военный эксперт. Новости

Переговоры о составе миротворческой миссия ООН на Донбассе в международном сообществе сигнализируют России, что мир знает о том, что происходит на востоке Украины, независимо от юридической оценки вооруженного конфликта. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт Олег Жданов.
«Впервые из уст Курта Волкера прозвучал состав миссии, который они предлагали, перечень стран. И большинство стран, которые были перечислены по инициативе США, уже подтвердили свою готовность влиться в эту миссию», – говорит он.
«Это очень положительная инициатива и это сигнал, в первую очередь, для Российской Федерации, что есть понимание процесса – все понимают, что здесь происходит, независимо от того, какая юридическая оценка или официальная оценка даны этим событиям», – отмечает эксперт.
Жданов также считает, что Украина упорно не признает факт войны на Донбассе в своем законодательстве, а без определения вооруженного конфликта и его участников миротворческой миссии ООН не будет.
Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.
Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.
Многие эксперты отмечают, что спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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