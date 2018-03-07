На «Оскаре-2018» показали «голое платье» от дизайнера из Донецка (Фото). Новости

Албанская певица Блеона Керети для посещения церемонии «Оскар-2018» выбрала откровенное платье украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (на фото), которая переехала в Киев из Донецка. Об этом Гасанова рассказала в своем Instagram.

Дизайнер опубликовала фото, на котором албанская певица позирует перед фотографами в прозрачном блестящем платье.

Отметим, что данное платье презентовали на Украинской неделе моды. Тогда его демонстрировала модель Алина Бадоева.

Фото: Instagram Эльвиры Гасановой

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