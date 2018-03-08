Ситуация в пунктах пропуска днем 8 марта. Новости

Очевидцы и волонтеры продолжают обмениваться информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Сегодня, 8 марта, в связи с праздничным днем отмечается малый наплыв пересекающих линию разграничения, очередей практически нет.

По состоянию на день ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «11:15. На Марьинке – сразу на проверку! Каргил –10 машин»

Виктория: «11:20. На Каргиле простояла 1 час 15 минут в очереди и проверка 15 мин, на украинском блокпосту – никого»;

Татьяна: «11:50. Со стороны Украины через Курахово очередей нет»;

Анна, 13:30: «ДНР в сторону Украины прошли за 55 минут, украинский БП – сразу на проверку. Итого вся дорога 1:40. Замечательно! Всех с праздником! Хорошей дороги!»

Оксана: «Связь плохая... Курахово на Донецк – в 16:41 заехали сразу на проверку, в 16:50 уже выехали. На Каргиле очередь до первой посадки... около километра».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Докуч»: «9:55. Еленовка на Волноваху – сразу на проверку. В Еленовке сильный туман. Дорога нормальная. Еленовка на Донецк – проверка плюс машин 10-15. Пеших особо не видно»;

Виктор: «По состоянию на 10:20: Еленовка – на Марик машин 20, на Донецк– 3-5, Новотроицк и Перлына – пусто. Трасса нормальная, местами туман. По полосе на Донецк осторожно между Новотроицком и Перлыной: есть два неприятных объезда заметов, можно брюшко поцарапать»;

Елена: «10:30. На Еленовке в Украину – 10 машин, в Донецк – пусто, Новотроицк – пусто в обе стороны. Дорога норм»;

«Докуч»: «10:50. Новотроицкое – в обе стороны пусто»;

«TheDoorToTheSun»: «11:41. Новотроицкое: на Донецк – сразу на проверку и пешие и авто».

КПВВ «Гнутово»:

Игорь: «11:15. Пусто в обе стороны».

КПВВ «Станица Луганская»:

Александр: «В 9 утра сквозняк везде кроме на Луганск на ЛНР стороне».

По ситуации на КПВВ «Майорск» от очевидцев информация не поступала.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Яна интересуется: «Во сколько идет первый автобус с АВ "Южный" (Донецка) до Александровского БП?». Анна ей отвечает: «С АВ не знаю, а с Ямы идет в 05:45 газелька. По времени так же, как и автобусы пропускают. Выезжаю с "Южного" все время в 7 утра, приезжаю на Каргил в 7.:20-7:30. Газелька всегда стоит еще в очереди. А так приловчилась пешим ходом через БП – до Каргила 70 руб., дальше пересаживаюсь до украинского БП – 50 руб. Намного быстрее – в 9:40 по Украине уже в Курахово».

(Донецка) до Александровского БП?». Анна ей отвечает: «С АВ не знаю, а с Ямы идет в 05:45 газелька. По времени так же, как и автобусы пропускают. Выезжаю с "Южного" все время в 7 утра, приезжаю на Каргил в 7.:20-7:30. Газелька всегда стоит еще в очереди. А так приловчилась пешим ходом через БП – до Каргила 70 руб., дальше пересаживаюсь до украинского БП – 50 руб. Намного быстрее – в 9:40 по Украине уже в Курахово». Мария интересуется: «Интересует состояние трассы. Кто ехал Донецк – Мариуполь через Новотроицк, что там? Низкая машина пройдет? А то в и пишут, что с дорогами вообще плохо...» Ирина отвечает: «Трасса чистая, едьте спокойно».

Читайте также: