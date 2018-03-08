Когда «день год кормит»: Как Мариуполь празднует 8 Марта (Фото). Новости

Столица Приазовья празднует Международный женский день. На улицах Мариуполя – мужчины с цветами, с воздушными шарами, с подарками. Есть и женщины, но представителей сильного пола намного больше.

«Хороший праздник. С детства для меня день 8 Марта означает наступление весны. И это никак не зависит от погоды. Здесь все дело в настроении. Весеннее настроение появляется. В детстве поздравлял маму и бабушку, сейчас вот – жену и дочку. Праздник неразрывен с любимыми женщинами. Огорчают только цены на цветы», – поделился с «Донецкими новостями» мариуполец Олег.

Цены на цветы трудно назвать низкими. Причем, налицо подорожание даже по сравнению с предпраздничным днем, 7 марта.

К примеру, цена одного тюльпанчика сегодня – 35-40 грн, столько же стоят и нарциссы. Мимоза, продающаяся на вес, за сутки подорожала ровно вдвое – с 50 до 100 гривен за килограмм. Впрочем, некоторые продавцы на этом не остановились: за 100 грн продают одну веточку мимозы, правда, пышную и красивую.

«И рады бы продавать дешевле, да ведь расходная часть нашего бизнеса очень большая, – объяснила высокую стоимость цветов хозяйка цветочного павильона Ольга. – Надо заплатить налоги, за аренду, за уборку, зарплату реализатору и сторожу. А попробуй вырастить эти тюльпанчики: они же очень хрупкие, очень капризные, мерзнут. Приходится оборудовать парники, обеспечивать там соответствующий температурный режим, влажность, освещение. Все это затраты, и немалые – времени и средств. А реализация в основном идет в праздничные дни. Тюльпаны и нарциссы – 8 Марта. Так что сегодняшний день для цветоводов – именно тот, который год кормит».

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