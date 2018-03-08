Когда «день год кормит»: Как Мариуполь празднует 8 Марта (Фото). Новости

Столица Приазовья празднует Международный женский день. На улицах Мариуполя – мужчины с цветами, с воздушными шарами, с подарками. Есть и женщины, но представителей сильного пола намного больше.
«Хороший праздник. С детства для меня день 8 Марта означает наступление весны. И это никак не зависит от погоды. Здесь все дело в настроении. Весеннее настроение появляется. В детстве поздравлял маму и бабушку, сейчас вот – жену и дочку. Праздник неразрывен с любимыми женщинами. Огорчают только цены на цветы», – поделился с «Донецкими новостями» мариуполец Олег.
Цены на цветы трудно назвать низкими. Причем, налицо подорожание даже по сравнению с предпраздничным днем, 7 марта.
К примеру, цена одного тюльпанчика сегодня – 35-40 грн, столько же стоят и нарциссы. Мимоза, продающаяся на вес, за сутки подорожала ровно вдвое – с 50 до 100 гривен за килограмм. Впрочем, некоторые продавцы на этом не остановились: за 100 грн продают одну веточку мимозы, правда, пышную и красивую.
«И рады бы продавать дешевле, да ведь расходная часть нашего бизнеса очень большая, – объяснила высокую стоимость цветов хозяйка цветочного павильона Ольга. – Надо заплатить налоги, за аренду, за уборку, зарплату реализатору и сторожу. А попробуй вырастить эти тюльпанчики: они же очень хрупкие, очень капризные, мерзнут. Приходится оборудовать парники, обеспечивать там соответствующий температурный режим, влажность, освещение. Все это затраты, и немалые – времени и средств. А реализация в основном идет в праздничные дни. Тюльпаны и нарциссы – 8 Марта. Так что сегодняшний день для цветоводов – именно тот, который год кормит».
Читайте также:
- Предпразничный Мариуполь: Мимозы на вес, аромат духов и алкоголя (Фото)
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта (Фото)
- В «ДНР»: Водители из авто «сложили» поздравление к 8 Марта (Фото, Видео)
- В «ДНР» с женским днем поздравляют «министра связи» – за отсутствие связи
- Донетчина: Чем мужчины собираются удивлять своих дам на 8 марта (Видео)
- Мариуполь в марте: Голуби, тюльпаны и поцелуи (Фото)
- Феминистка из Донецка: Как несостоявшаяся учительница Немчинова отжигает в Femen
- Прыгать запрещено: Азовское море в Мариуполе зимой (Фото)
- Мариуполь пластилиновый: В городе открылась оригинальная выставка (Фото)
Комментарии