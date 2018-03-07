Боятся, но обсуждают: В Донецке появились листовки о митингах за Украину (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке в среду, 6 марта, появились листовки о проукраинских митингах, которые прошли в городе в 2014 году. Фотографии в социальных сетях обсуждают местные жители.

Некоторые не верят, что подобные листовки могли появиться в «ДНР»:

Администратор: «Это не пост для провокаций. Кто может подтвердить или опровергнуть, что на днях в Донецке были подобные листовки? В интернете гуляет такая информация: Донецк украшен листовками в память о проукраинском митинге 2014 года»;

Дмитрий: «Запросто может быть...»;

Анжелика: «Все боятся...»;

Дмитрий: «На фотошоп как раз не похоже»;

Ксюша: «Вчера на асфальте увидела "Донецк – это Украина", но не сфоткала, размером с календарик. Калининской район»;

Ангелина: «В Киевском районе тоже»;

Владимир: «Явный фотошоп»;

Руслан: «Судя по качеству листовки и их количеству, Украина для этой акции не мало бюджетных средств страны потратила, чем самым зарыла себя еще глубже в кризис»;

Администратор: «Европа выделила на листовки миллион евро, а в Украине хватило только на 5 штук. Не... не подумайте... коррупции нет...»;

Татьяна: «Какое великое дело – гадить из-под угла. Ну, и пусть висят, кому они нужны!»

Фото: соцсети

В другой группе в социальной сети пост появился другого содержания:

Администратор: «Недавно наткнулся на объявление: Нужны люди для раздачи листовок, предлагали довольно неплохие деньги – 1000 руб. за столько же листовок, кажется сильно сладко как для раздачи такого количества листовок за такие деньги. Спустя 2 дня появилось видео о каких листовках шла речь…»;

Артур: «10 тысяч донецких героев. Настоящих Людей»;

Татьяна: «Вообще не помню этих митингов»;

Ярослав: «Их вообще никто кроме СМИ Украины не помнит»;

Руслан: «Для каких идиотов этот пост? И дураку понятно, что за украинские листовки на подвал отправят, а то и пристрелят по-тихому, никто подобные объявления давать не будет, логично что местные украинские патриоты на свой страх и риск делают свое дело подпольно».

По словам украинского ученого-религиоведа Игоря Козловского, освобожденного из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года, на неподконтрольной территории Донбасса продолжает действовать группа украинского сопротивления российской агрессии. В ближайшее время активисты обещали распространить в «ДНР» и патриотические видеоматериалы о проукраинских митингах в Донецке весной 2014 года.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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