В Донецке за публикацию постов в Twitter задержан мужчина: Обвиняют в шпионаже . Новости

В неподконтрольном Донецке по подозрению «в шпионаже в пользу украинских спецслужб» задержан мужчина – Юрий Шаповалов (на фото). Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики».

Сообщается, что задержан Юрий Шаповалов, 1964 года рождения, гражданин Украины. «Установлено, что задержанный занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР. Так, с 2014 года по настоящее время Шаповалов создал и вел аккаунт в социальной сети "Твиттер", на странице которого размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в республике, а также инициативно собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР», – утверждают в «ДНР».

Кроме того, в «республике» уверяют, что в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован.

«В последующем он неоднократно собирал и передавал информацию по военной и социальной тематике, а также продолжал публиковать в сети Интернет собранные данные. В ходе допроса задержанного установлено, что, несмотря на инициативный характер шпионской деятельности, он не в полной мере осознавал меру ответственности, предусмотренную законодательством ДНР, так как украинские спецслужбы заверяли его в безопасности подобного рода деятельности», – уверяют в пресс-службе.

Также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено «уголовное дело по ст. 321 УК ДНР "Шпионаж", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы».

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