Как живет прифронтовая Красногоровка сегодня (Фото). Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) городом фактически руководит глава военно-гражданской администрации Олег Ливанчук, или «комендант», как его называют местные жители.
Военно-гражданская администрация была введена в Красногоровке в 2015 году. Тогда в городе из 15 тыс. жителей осталось около 3,5 тыс. человек. Несмотря на близость к линии фронта, сегодня в Красногоровку возвращаются люди. Жилье постепенно восстанавливают, работают поликлиника, больница, школы и детсад. Сейчас в городе проживают около 12 тыс. человек.
В Красногоровке достаточно стабильное электроснабжение и круглосуточная подача технической воды, а питьевую воду привозят 2 раза в неделю и раздают бесплатно. В планах областных властей – улучшить водоснабжение прифронтового города.
С весны здесь начнутся восстановительные работы в поврежденных обстрелами многоэтажных домах. На 28 многоэтажных домов – подана документация и есть распоряжение губернатора, которым выделены деньги на эту работу.
Из 5 городских школ в Красногоровке сейчас работают 2, есть один детсад «Красная шапочка», до войны – было 4. В городе также работает профтехучилище сельскохозяйственного профиля и ветеринарный техникум, где обучается, в том числе, и молодежь с неподконтрольной территории. Всего в Красногоровке около 1700 детей возрастом до 18 лет.
Фото: «АКМЦ»
Как сообщалось ранее, в Красногоровке газа нет с 2014 года. Газораспределительную станцию для подачи газа в город можно запустить за неделю, но три года этого не могут сделать из-за непрекращающихся обстрелов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам «АКМЦ»
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