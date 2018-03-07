Стекло, а не дороги: За утро в неподконтрольной Макеевке – три аварии (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке сегодня, 7 марта, произошло 3 ДТП. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Сегодня в Макеевке на Красном рынке – жесть. Только за утро – 3 аварии. Первая авария. 8 утра, Красный рынок: "Пятнаха" и "Ланос"», – пишет автор поста.

«Второе ДТП произошло чуть дальше, на спуске, "Ланос" разбитый, наверно, влетел в автобус», – отмечает автор.

3-е ДТП, по словам автора, также произошло утром в р-не рынка, участники аварии – «Фольцваген» и «Митсубиси».

Жители Макеевки пишут, что виной всему – гололед в совокупности с бездействием коммунальщиков:

Татьяна: «Немудрено, там такой гололед, стекло, а не дороги»;

Юлия: «Хоть где-нибудь посыпали дорогу?»;

Яни: «Дороги не посыпаны».

Читайте также: