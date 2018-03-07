Просто потерпите: В Донецке снова «упал» «Феникс». Новости

В неподконтрольном Донецке связь «республиканского» мобильного оператора, которая и до этого работала с перебоями, сегодня, 7 марта, совсем пропала в некоторых районах. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Подскажите, связь "Феникса" есть?», – пишет автор поста Оля.
Дончане пишут, что связи нет:
- Юлия: «На Пожарной нет, даже смс не отправляется»;
- Анна Донина «Район Маяка, сейчас нет»;
- Татьяна: «Шахтерская площадь, связи нет»;
- Маргарита: «Нет в Калининском р-не»;
- Александр: «Крытый рынок – интернет есть, с телефонной связью – проблема»;
- Марина: «У меня даже счет не проверяется по всему маршруту. Проехала от Киевского исполкома до Пожарки и обратно, лежит глухо. Это не связь, а так, название одно»;
- Светлана: «Центр славянской культуры – все время пишет: ошибка подключения»;
Многие пользователи отвечают, что сегодня связи нет, но не указывают, в каком именно районе.
Высказываются предположения, что проводятся работы по подготовке 3G:
- Лоренза: «Все время пишет "запрещено", готовят к 8 марта 3G, задрали со своей связью»;
- Виталина: «По "Феникс". Специалисты настраивают линии. Поэтому перебои со связью. Достаточно просто потерпеть. Три джи подключают».
Некоторые жители Донецка отмечают, что связь есть, но работает с перебоями:
- Евгений: «С большими перебоями, плохой дозвон. Киевский р-н, почти Яковлевка»;
- Наталья: «Связь есть, но с перебоями и металлическим звуком. Отвратительная»;
- Елена: «Есть, но работает сегодня плохо»;
- Виктория: «Звонила мама, минуту поговорили, связь оборвалась, пыталась набрать повторно – сброс вызова»;
- Оксана: «Есть связь. Мотель».
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».
При этом, как отметил эксперт, включат ли Vodafone в Донецке, зависит от настроений в обществе.
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