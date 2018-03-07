Просто потерпите: В Донецке снова «упал» «Феникс». Новости

В неподконтрольном Донецке связь «республиканского» мобильного оператора, которая и до этого работала с перебоями, сегодня, 7 марта, совсем пропала в некоторых районах. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Подскажите, связь "Феникса" есть?», – пишет автор поста Оля.

Дончане пишут, что связи нет:

Юлия: «На Пожарной нет, даже смс не отправляется»;

Анна Донина «Район Маяка, сейчас нет»;

Татьяна: «Шахтерская площадь, связи нет»;

Маргарита: «Нет в Калининском р-не»;

Александр: «Крытый рынок – интернет есть, с телефонной связью – проблема»;

Марина: «У меня даже счет не проверяется по всему маршруту. Проехала от Киевского исполкома до Пожарки и обратно, лежит глухо. Это не связь, а так, название одно»;

Светлана: «Центр славянской культуры – все время пишет: ошибка подключения»;

Многие пользователи отвечают, что сегодня связи нет, но не указывают, в каком именно районе.

Высказываются предположения, что проводятся работы по подготовке 3G:

Лоренза: «Все время пишет "запрещено", готовят к 8 марта 3G, задрали со своей связью»;

Виталина: «По "Феникс". Специалисты настраивают линии. Поэтому перебои со связью. Достаточно просто потерпеть. Три джи подключают».

Некоторые жители Донецка отмечают, что связь есть, но работает с перебоями:

Евгений: «С большими перебоями, плохой дозвон. Киевский р-н, почти Яковлевка»;

Наталья: «Связь есть, но с перебоями и металлическим звуком. Отвратительная»;

Елена: «Есть, но работает сегодня плохо»;

Виктория: «Звонила мама, минуту поговорили, связь оборвалась, пыталась набрать повторно – сброс вызова»;

Оксана: «Есть связь. Мотель».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

При этом, как отметил эксперт, включат ли Vodafone в Донецке, зависит от настроений в обществе.

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