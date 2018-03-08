Наблюдатели ОБСЕ фиксировали воронки на пункте пропуска в Станице Луганской. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали воронки, образовавшиеся в результате обстрелов, рядом с пешеходным мостом в районе КПВВ «Станица Луганская». Об этом говорится в отчете Миссии, обнародованном вечером 7 марта.

«5 марта команда СММ зафиксировала свежие повреждения от взрыва возле моста в Станице Луганской. На расстоянии около 1 метра к северо-западу от деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста, и 2 метров к востоку от укрытия для носильщиков наблюдатели видели примерно 30 свежих небольших выбоин (кучно, каждая приблизительно по 2-5 см в диаметре) в асфальтированной дороге», – говорится в отчете.

Наблюдатели также видели свежую пробоину (диаметром около 2 см) в нижней части двери укрытия для носильщиков, и определили, что «эти выбоины и пробоина образовались от разрыва гранаты, выпущенной из подствольного гранатомета (направление огня определить не удалось)». В СММ ОБСЕ уточнили, что укрытие находится ориентировочно в 100 метрах севернее передовой позиции вооруженных формирований и в 200 метрах южнее передовой позиции Вооруженных сил Украины.

«Четыре носильщика (мужчины 25-40 лет) показали команде Миссии воронку, находившуюся в 20 метрах к западу от укрытия в снегу в поле, со следами черного цвета. Провести анализ воронки не представлялось возможным по соображениям безопасности. По их словам, разрыв произошел вечером 3 марта», – констатируют в СММ ОБСЕ.

Отметим, что пешеходный мост в районе пгт Станица Луганская – единственный переход, соединяющий подконтрольную и неподконтрольную Украине части Луганской области.

Как сообщалось ранее, с 00:01 часа 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Однако по состоянию на 7 марта перемирие не соблюдается.

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