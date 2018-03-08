В «ДНР»: Водители из авто «сложили» поздравление к 8 Марта (Фото, Видео). Новости

Автолюбители неподконтрольных украинской власти Донецка и Макеевки оригинально поздравили женщин с 8 Марта, создав инсталляцию из машин. Инициатором действа традиционно выступила группа «Adrenalinetime».

«Мы старались и вот что получилось)) С наступающим Международным женским днем всех девушек!!!», – прокомментировал участник акции Сергей Абрамушкин

Участники отмечают, что для организации такого поздравления они собрались 6 марта на парковке супермаркета «Амстор» в Макеевке.

Как сообщалось ранее, к Новому году автолюбители данной группы создали инсталляцию в виде елки.

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