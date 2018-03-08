Как вывезти из Донецка авто без доверенности: Опыт соцсетей. Новости

В тематических сообществах по пересечению линии разграничения на Донбассе обсуждают тему вывоза автомобиля из «ДНР» без наличия доверенности.

«У меня умер тесть, и осталась машина, находится в Донецке. Смогу ли я проехать на ней через блокпост [на подконтрольную Украине территорию] для переоформления. Свидетельство о смерти есть, а доверенности на авто нет», – делится своей ситуацией Дмитрий.

Участники дискуссии отмечают, что юридически верно – выехать самому на подконтрольную территорию с документами, легализовать по украинскому законодательству факт смерти, вступить в права наследства (если Дмитрий является наследником) и тогда возможен вывоз автомобиля. Если наследник – иной человек (супруга или дочь покойного) – то наследство должно оформить это лицо, а потом уже оформлять на Дмитрия доверенность.

Также пользователи соцсетей советуют учесть, «регистрировал» ли тесть автомобиль в «ДНР», это важно при прохождении блокпостов внутри «республики», а также при контроле «ДНР» на линии разграничения:

Кристина: «Если есть украинские номера и номера днр, вам надо сначала тут, в Донецке, ее снять с учета, а потом поехать в Украину переоформить!»;

Участники обсуждения подчеркивают, что без доверенности на автомобиль вряд ли пропустят как украинские пограничники, так и представители «ДНР», хотя все зависит от «человеческого фактора», и некоторым удавалось проезжать и без доверенности:

Ангелина: «Без доверенности не проедете. В любом случае сначала со всеми документами к нотариусу, вступить в права наследования, а уж потом и машину вывозить»;

Иван: «Проедите, но только на выезд из ДНР»;

Виталий: «В Украину проедет 100 процентов, а назад – нет»;

Евгения: «На выезд доверенность не спрашивают»;

Владимир: «На украинском КПВВ доверенность нужна, если авто зарегистрировано не на вас»;

Виталий: «На дырском паспортном контроле на КПП без доверенности не пропустят»;

«Циркуль»: «Доверенность на детей на выезде не спрашивают. А на авто – всегда. Не вводите человека в заблуждение!»;

Наталья: «Пункт пропуска "Пищевик" – проверяет доверенность в обе стороны».

Как сообщалось ранее, в 2017 году в «ДНР» для физических лиц закончилась регистрация автотранспорта нечетного года выпуска. Сейчас до 1 августа проводится регистрация машин независимо от их года выпуска и даты регистрации в подразделениях ГАИ Украины. За управление в «ДНР» не «зарегистрированным» или не «перерегистрированным» автомобилем водителей штрафуют: сумма штрафа – от 340 до 510 руб. (165-245 грн по местному курсу), при этом транспортное средство доставляется на штрафплощадку. При повторном нарушении размер штрафа – от 510 до 1 020 руб. (245-490 грн).

В «ЛНР» процедура «перерегистрации» только запущена: юрлица должны пройти процедуру и получить «госномера ЛНР» до 31 декабря 2018 года, физлица – до 31 декабря 2019 года.

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