Есть планы: В Красногоровке намерены улучшить водоснабжение. Новости

В Красногоровке (Донецкая обл.) достаточно стабильное электроснабжение и круглосуточная подача технической воды, а питьевую воду привозят 2 раза в неделю и раздают бесплатно. В планах областных властей – улучшить водоснабжение прифронтового города. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

«В планах облгосадминистрации рассматривается вариант подвода питьевой воды из Карловки, это в 18 км от нас. Но перед этим надо полностью обновить внутригородские сети, которые на 95% изношены, а кое-где разрушены обстрелами. А также построить фильтровальную станцию и очистные сооружения», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке газа нет с 2014 года. Газораспределительную станцию для подачи газа в город можно запустить за неделю, но три года этого не могут сделать из-за непрекращающихся обстрелов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам «АКМЦ»

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