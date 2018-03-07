Захарченко назвал «агентами СБУ» 15 человек, переданных «ДНР» в ходе обмена пленными. Новости

15 человек, которые в ходе обмена пленными были переданы «ДНР» украинской стороной, являются «агентами украинских спецслужб». Об этом сегодня, 7 марта, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, передают местные интернет-ресурсы.

«К сожалению, еще не все бывшие военнопленные прошли проверки. 15 человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ», – уверяет Захарченко.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

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