Песка городу, срочно: В соцсетях обсуждают гололед в Донецке (Фото, Видео). Новости

В неподконтрольном Донецке – гололед. В тех местах, где дороги посыпаны, над песком уже образовалась корка льда. Об этом сегодня, 7 марта, сообщают местные жители в соцсетях.

«Такого сракопада, такого сракопада давно не помнят здешние места. Граждане, кто ровно дышит к пьянкам на работе и способен избежать похода куда-то – избегайте! Все просто глазированное льдом. Стоит вой и стон народный. Звук глухих падений. Бессильный вой шин. Видела-видела, но такое нет. Ничего не посыпано, даже у школы пробираться пришлось по снегу. Расплатой за прямохождение стал синяк на коленке», – пишет автор поста Евгения.

Другие дончане поддерживают автора, при этом некоторые жители города отмечают, что есть посыпанные места, однако из-за погодных условий песок не спасает ситуацию:

Ирина: «Не посыпано НИГДЕ... Площадь Ленина – каток, главпочтамт утром – каток, возле Ворошиловского исполкома – каток, железная дорога – каток... Возле первой горбольницы – малюсенькая дорожечка с песочком. Машины сегодня из дворов не выезжают, катятся с горки назад»;

Елена: «Во дворе нашей школы (ОЦКБ) посыпано, но это до фени. Так как идет дождь, и тут же замерзает до сих пор. Сегодня нам под машину чуть не попала мелкая собачка, вместе с хозяйкой, которая ее решила спасти. Все обошлось»;

Виктория: «Хорошо, я дома сегодня осталась, читаю с утра дончан, и кожа буграми. Крепитесь, блуждающие»;

Майя: «Посыпано! Просто тут же на посыпку падает мелкий дождь, и сразу же замерзает!»;

Ольга: «У нас аналогичная дорога. Я шла и плакала. А временами просто хотелось сесть на землю и сидеть»;

Elen: «Пока дошла, хотелось материться и молиться одновременно. Коммунальщикам привет, травматологам мои соболезнования».

Свои слова дончане иллюстрируют фотографиями:

«Задача номер один! Спуститься вниз и не сделать бдЫдЫжЪ», – пишет Александр.

Многие дончане стараются относится с иронией к ситуации:

Автора поста поддерживают:

Галина: «Поддерживаю! Песка городу, срочно! Супруг сегодня утром поскользнулся на ступеньках, когда с собакой вышел гулять, руку ушиб. Сракопад жуткий, ничего нигде не посыпано. Безобразие»;

Айрин: «У нас все посыпано, но толку от этого немного»;

Mariya: «Песок есть! Его хорошо видно сквозь прозрачный лед!».

Дончане пишут, что ситуация в городе такая, как на видео:

Пишут и о том, что многие будут встречать праздник 8 Марта – с травмами:

Лариса: «Жесть, два раза упала, пока ждала трамвай – минут 15. При мне три человека упали»;

Натали: «Погода жесть. А дворникам ужасно жаль песка, пусть люди падают. На Петровке возле домов по жменьке песка насыпали»;

Александр: «Такого обледенения давно не было. У меня заварило льдом двери в машине. Открыть нереально. На работу не поехал»;

Ира: «Видать, таких сейчас много. Завтра праздник, а некоторые будут его встречать с травмами».

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