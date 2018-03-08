Ситуация в пунктах пропуска утром 8 марта. Новости

Сегодня утром, 8 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 7 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 25,7 тыс. человек и 4,81 тыс. транспортных средств, а именно:

КПВВ «Майорск» – 6225 чел. и 915 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6510 чел. и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5015 чел. и 1055 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2675 чел. и 665 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 5300 чел.

Сегодня утром на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 20/30;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;

КПВВ «Гнутово» – 25/10.

С утра от очевидцев, пересекающих линию разграничения, информации не поступало. Известно лишь о ситуации на КПВВ «Марьинка»:

Ангелина, 08:40: «Подъехали с час назад, были на спуске с моста. ДНР проехали быстро, пропускают живенько. В обе стороны машин мало, пеших тоже, одни автобусы».

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