В США и в «ДНР» проводят, а мы нет: Тука о чемпионате по киберспорту. Новости

Украина слишком мало уделяет вопросам культурного развития и реинтеграции жителей неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя угрозы национальной безопасности Украины от проводимой в «ДНР» «гуманитарной программы».
«Провели чемпионат "ДНР" по киберспорту. Мы и тут отстаем, потому что, например, в США, Великобритании, России киберспорт признан официальным видом спорта. У нас – нет. В финале выступили четыре команды, две из которых – с подконтрольной правительством территории. Мы в этом направлении сильно отстаем», – сказал он.
Как сообщалось ранее, Георгий Тука считает, что в «ДНР» против Украины Россия успешно использует тактику «мягкой силы», когда привлекает к общественным программам и мероприятиям жителей подконтрольных Украине территорий, на которых потом оказывается сильнейшее давление пропагандой «русского мира».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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