Генпрокуратура объявила о подозрении двум виновным в обстрелах жилых домов на Донетчине (Фото). Новости

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в совершении преступлений двум лицам, виновным в обстрелах домов мирного населения Украины и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины, в ходе досудебного расследования 6 марта 2018 года объявлено подозрение «заместителю командира полка армейского корпуса ДНР» в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что указанному лицу было поручено осуществление вооруженного сопротивления силам АТО, а также отдача приказов о проведении артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и помещений мирного населения», – отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в течение мая-августа 2017 года он отдавал и организовал выполнение приказов неустановленными в настоящее время лицами из числа личного состава «артиллерийского подразделения ДНР» на совершение обстрелов территории Волновахского района Донецкой области.

В результате указанных преступных действий указанного гражданина и его соучастников повреждены и разрушены 8 жилых домов физических лиц, нанесен ущерб имуществу юридических лиц.

Кроме того, 6 марта объявлено подозрение «заместителю командира» одной из «бригад армейского корпуса ДНР» в совершении особо тяжких преступлений. Он, по информации Генпрокуратуры, на протяжении июня 2017 года отдавал и организовал выполнение приказов неустановленными в настоящее время лицами из числа личного состава «артиллерийского подразделения» одной из «бригад армейского корпуса ДНР» на совершение обстрелов территории Волновахского района Донецкой области.

В результате указанных преступных действий указанного гражданина и его соучастников повреждено и разрушено 2 жилых дома.

Читайте также: