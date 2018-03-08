Отец – в «ДНР»: Как сделать украинскую доверенность на вывоз ребенка. Новости

Если отец ребенка находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса и отказывается выезжать для оформления доверенности на вывоз ребенка за границу, есть несколько способов оформить необходимое разрешение. Собственными действенными способами оформления украинской доверенности на вывоз жители Донбасса делятся в соцсети.

«Такая ситуация: ребенку нужно выехать заграницу, но отец – в зоне АТО, и не может выехать в Украину (но он не против поездки), как быть?», – интересуется Анна в Facebook-сообществе «Донецкие Киевские».

Анне предлагают воспользоваться несколькими способами.

Вариант первый – чтобы отец выехал в Россию, и там оформил доверенность:

Александр Сосновский: «Украинские пограничники ее примут. Ее надо будет перевести на украинский язык и заверить перевод у украинского нотариуса»;

Евгения Гармаш: «Перевод на украинский язык и заведение по Киеву стоит где-то до 400 грн».

При этом пользователи уточняют, что обращаться в том же Ростове в консульство Украины (чтобы там оформили доверенность, заверенную консулом) нет смысла. «В консульстве принимают только тех граждан Украины, которые выехали на ПМЖ или состоят на учете. У меня туда ездили несколько человек [оформить доверенность], и отказали», – отмечает Евгения Гармаш.

Вариант второй – найти в Донецке украинского нотариуса. Но здесь несколько рисков: дорого и не факт, что у нотариуса есть доступ к госреестру, в результате чего он не сможет выдать легальный документ и как следствие – проблемы при пересечении границы:

Даниил Вороной: «Украинские доверенности делают в Донецке безо всяких проблем. Стоимость – порядка 2000 руб. (1000 грн по местному курсу, – прим.)»;

Татьяна Шустова: «Делали в ДНР украинскую доверенность. Цена вопроса – 2500 грн!!! Если больше 5-ти стран, то + 200 грн каждая страна! Делали два дня назад. Срок действия – на год»;

Виктория Панникова: «Уже не раз слышала печальные истории, что нотариальные доверенности, сделанные в днр, пусть даже и на украинских бланках, не имеют юридической силы. Но не буду никого разубеждать».

Вариант третий – через украинский суд:

Евгения Колесниченко: «Через суд можно получить разрешение на выезд, дешево и сердито. По крайней мере, дешевле, чем найти левого нотариуса [на неподконтрольной территории]»;

Оленька: «700 грн судебный сбор – это все затраты, зато через суд получите чистый документ и спокойно поедете. Времени, правда, месяца 3-4 нужно в запасе иметь. И документы не очень сложные нужно оформлять. Мне все оформляла госадвокат. Я нашла позовну заяву в интернете, а адвокат подкорректировала. Это государственный адвокат, поэтому ее услуги были безоплатные»;

Анна Мирошниченко: «Да, в суд за решением. Решение суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины ребенка без согласия и сопровождения второго родителя».

Также предлагают в судебном порядке добиться лишения родительских прав супруга, в таком случае в дальнейшем вопрос с доверенностью отпадет сам собой.

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