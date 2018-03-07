В Донецке перекрыты почти все въезды и выезды. Новости

Дороги из неподконтрольного Донецка на Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное и Луганск перекрыты в связи с погодными условиями. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил «депутат фракции Свободный Донбасс» Сергей Сверчков, пишут местные интернет-ресурсы.

«Перекрыта дорога на выезде из Макеевки в районе "Красного рынка". ГАИ разворачивает пассажирский и грузовой транспорт. Также перекрыта дорога на Торез, Шахтерск и Луганск», – сказал Сверчков.

Он также добавил, что из Енакиево в Донецк также не доехать. При этом, Сверчков отметил, что южное направление в сторону Новоазовска открыто.

По словам Сверчкова, выше указанные направления будут открыты после применения антигололедных реагентов.

Ранее сообщалось, что сегодня в Донецке – гололед. В тех местах, где дороги посыпаны, над песком уже образовалась корка льда.

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