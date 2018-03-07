В «ДНР» продолжает лежать связь от «Феникса». Новости

Сегодня, 7 марта, начиная с полудня в «ДНР» наблюдаются проблемы связи местного мобильного оператора «Феникс». Об этом пишет российское издание «Комсомольская правда».

При звонках всплывало сообщение «Линия занята», смс практически не доходили до своих адресатов. В »министерстве связи ДНР» объясняют: перебои в работе связаны со слишком большой нагрузкой на ядро сети.

Сколько времени займет работа по восстановлению связи, пока никто не прогнозирует. Инженеры работают над устранением неполадок и пытаются наладить работу мобильного оператора, но до сих пор результата нет.

Также сообщается, что сегодня нагрузка на серверы мобильного оператора «Феникс» достигла 90% при 95% возможных.

Ранее сообщалось, что в Донецке связь «республиканского» мобильного оператора, которая и до этого работала с перебоями, сегодня, 7 марта, совсем пропала в некоторых районах.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

При этом, как отметил эксперт, включат ли Vodafone в Донецке, зависит от настроений в обществе.