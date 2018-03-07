Самым популярным КПВВ на Донетчине в феврале была Марьинка. Новости

Почти 730 тыс граждан за прошлый месяц пересекли линию соприкосновения через КПВВ в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министрерства по вопросам оккупированных территорий и внтутренне перемещенных лиц.

«По данным Государственной пограничной службы Украины.ю в течение февраля этого года контрольно-пропускные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения в Донецкой области пересекло 729 759 человек и 124 831 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Наибольшая нагрузка приходилась на КПВВ «Марьинка»: 32% лиц и 34% транспортных средств от общего количества пересечений в области. Пиковыми периодами стали 15-16 и 20-23 февраля.