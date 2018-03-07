НВФ открыли огонь возле Красногоровки - ранен воин ВСУ. Новости

Сегодня, 7 марта, по состоянию на 18.00 перемирие, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, по вине незаконных вооруженных формирований в полной мере не соблюдалось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником», – говорится в сообщении.