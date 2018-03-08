Сводка из зоны АТО за 7 марта: версии сторон конфликта. Новости

7 марта в зоне АТО, несмотря на объявленное перемирие, «режим тишины» не соблюдался.

Как сегодня, 8 марта, отметили в пресс-центре штаба АТО, «российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевому противостоянию».

Так, на луганском направлении противник из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи поселка Луганское, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Троицкого.

На донецком направлении противник из неподконтрольного украинским властям поселка Старомихайловка (окраина Донецка) обстрелял из стрелкового оружия украинские позиции в районе Красногоровки.

«Всего за минувшие сутки агрессор провел 3 прицельных обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Он доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем медицинской помощи», – констатировали в пресс-центре штаба АТО.

В свою очередь в «ДНР» утверждают, что по прифронтовым районам «республики» за минувгие сутки выпущено два десятка боеприпасов. По словам руководителя «представительства ДНР в СЦКК» Руслана Якубова, под огонь попали поселок Старомихайловка и город Ясиноватая.

В «ЛНР» заявляют об одном обстреле «народной милиции ЛНР» («республиканская армия»): огонь по району села Логвиново велся из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления поселка городского типа Луганское.

Как сообщалось ранее, с 00:01 часа 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

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