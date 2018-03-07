То появляется, то пропадает: Связи «Феникса» в «ДНР» практически нет. Новости

Сегодня к вечеру, 7 марта, проблемы в сети местного оператора «ДНР» – «Феникс» не прекратились, хотя отдельные граждане пишут, что связь уже налажена. Эту ситуацию обсуждают в соцсетях. Обсуждения касаются не только неподконтрольного Донецка, но и других городов. Евгений: «Снежное, ее нет»;

Андрей: «Макеевка, не работает»;

Владислав: «Докучаевск, нет»;

Лена: «То появляется, то пропадает (Макеевка)»;

Светлана: «Еленовка, не работает». Что касается Донецка, мнения комментаторов разошлись. Евгения: «Калининский, не работает!»;

Елена: «Магистральный, связи нет»;

Виктория: «Киевский, не работает((»;

Александр: «Ленинский, работает»;

Аля: «Связи нет»;

Елена: «Ппц...нету (Ленинский р-н)»;

Влад: «Петровка, связи нет»;

Максим: «Центр Донецка, нету». При этом некоторые граждане предлагают репрессии. Леонид: «Давно пора начать борьбу с саботажем и вредительством».

Ранее сообщалось, что начиная с полудня в «ДНР» наблюдаются проблемы связи местного мобильного оператора «Феникс».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

При этом, как отметил эксперт, включат ли Vodafone в Донецке, зависит от настроений в обществе.

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