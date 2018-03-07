То появляется, то пропадает: Связи «Феникса» в «ДНР» практически нет. Новости

То появляется, то пропадает: Связи «Феникса» в «ДНР» практически нет

07.03.18 21:47dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня к вечеру, 7 марта, проблемы в сети местного оператора «ДНР» – «Феникс» не прекратились, хотя отдельные граждане пишут, что связь уже налажена. Эту ситуацию обсуждают в соцсетях.

Обсуждения касаются не только неподконтрольного Донецка, но и других городов.

  • Евгений: «Снежное, ее нет»;
  • Андрей: «Макеевка, не работает»;
  • Владислав: «Докучаевск, нет»;
  • Лена: «То появляется, то пропадает (Макеевка)»;
  • Светлана: «Еленовка, не работает».

Что касается Донецка, мнения комментаторов разошлись.

  • Евгения: «Калининский, не работает!»;
  • Елена: «Магистральный, связи нет»;
  • Виктория: «Киевский, не работает((»;
  • Александр: «Ленинский, работает»;
  • Аля: «Связи нет»;
  • Елена: «Ппц...нету (Ленинский р-н)»;
  • Влад: «Петровка, связи нет»;
  • Максим: «Центр Донецка, нету».

При этом некоторые граждане предлагают репрессии.

  • Леонид: «Давно пора начать борьбу с саботажем и вредительством».

Ранее сообщалось, что начиная с полудня в «ДНР» наблюдаются проблемы связи местного мобильного оператора «Феникс».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). 

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

При этом, как отметил эксперт, включат ли Vodafone в Донецке, зависит от настроений в обществе.

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