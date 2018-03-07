Уже два банка хотят участвовать в программе «Доступное жилье». Новости

На сегодняшний день есть два банка, которые заключили договор с государством, заявив о готовности предоставлять кредиты переселенцам на 50% от стоимости квартиры в рамках «Доступного жилья». Это «Укргазбанк» и «Глобус». Об этом заявил руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

«Очевидно, ставки у них будут ниже, чем на рынке, но все равно немаленькие. Где-то на уровне 18%. Конкретные условия кредитования "Укргазбанк" и "Глобус" еще не озвучили. Возможно, это произойдет в ближайшее время», – сообщил Калинин.

Он также напомни, что есть программа и у «Ощадбанка». «Но с ней, насколько я слышал, все сложно. Судя по рассказам переселенцев, получить там кредит практически нереально. Кроме того, "Ощадбанк" выставляет высокую процентную ставку. А на "Доступное жилье" тамошняя ипотека вообще не распространяется», – уточнил Руслан Калинин.

Источник: Фраза