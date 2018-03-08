Лисичанск: Женщины требовали прав в зоне войны (Фото). Новости

В прифронтовом Лисичанске (подконтрольная Украине часть Луганской области) прошел марш женщин, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил луганский правозащитник Павел Лисянский.

Он уточняет, что акция состоялась 6 марта и прошла под лозунгом «За свои права надо бороться!».

Организаторами мероприятия выступили правозащитницы, активистки и рядовые жительницы города Лисичанска. «Женщины не побоялись выйти в одном из городов зоны войны. Акция прошла мирно, правоохранительные органы обеспечили общественный порядок», – констатировал Лисянский.

«Думаю, тем активным женщинам города Лисичанск, которые принимали участие в нашем марше, нет необходимости доказывать за какие именно права мы выступали! Очень радует то, что, несмотря на печальную ситуацию и негативные комментарии, есть люди небезразличные, а наоборот заинтересованные в защите своих прав и привлечению внимания к данной позиции», – отметила в свою очередь организатор акции Вера Ястребова.

Активисток поддержал и замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, бывший ранее губернатором Луганской области: «Молодцы! Луганщина достойна лучшего! Но, за него нужно бороться!».

Однако некоторые горожанки из общего посыла постов так и не поняли, чего именно добивались женщины Лисичанска:

Александра Валуйская: «За что собственно боролись?»;

Вера Ястребова, организатор акции: «Александра, в том числе и за вас боролись! За то, что ваши права не нарушали, чтобы вы их знали)»;

Александра Валуйская: «Та я Вам умоляю, о чем Вы? Какие права? Мы – рабы все, не живем, а выживаем... Люди живут на "мусорной свалке" этого социума, неужто можно еще больше их обидеть?»;

Павел Лисянский: «Александра, мне вот сегодня мать позвонила одного парня, и плакала в телефон, парню правоохранители позвоночник сломали»;

Александра Валуйская: «Да-да и я об этом – сломанные позвоночники, жизни, отобранная надежда, рабский труд за копейки – система сделала нас рабами, не вижу выхода. Не верю в эффективность таких мероприятий – замыливание глаз, не более (это по поводу марша)»;

Но под постами об акции больше все же слов поддержки в адрес организаторов.

Как позже уточнила Вера Ястребова в Лисичанске ситуация с правами женщин сложнее, нежели в иных регионах: это и бытовое, и сексуальное насилие, нарушение прав работающих женщин и пр.

Читайте также: