Собрали деньги – и тишина: Как переселенцев кинули со строительством жилья (Фото). Новости

Благотворительная организация «Крымская диаспора» три года назад собрала с переселенцев средства на строительство под Киевом специального поселения для бежавших от войны на Донбассе и из Крыма. Однако до сих пор на месте запланированного городка – пустырь.

Один из пострадавших – переселенец Сергей Шепелев, который выехал из Луганска четыре года назад с больной матерью. Сейчас он живет в 50 км от Киева. В небольшой квартире – старая мебель (две кровати и шифоньер) и несколько икон на стене. «Площадь этой квартиры, если ее так можно назвать, – чуть более 17 кв. метров. Когда мы сюда заезжали, здесь даже кроватей не было», – говорит Сергей.

В этой квартире переселенец планировал первоначально пробыть пару месяцев, так как вложил все имеющиеся у него средства в строительство уникального городка для переселенцев. «Те деньги, которые мы сдали на членские взносы – это была наша социалка (пособие для переселенцев) и наша пенсия. То есть для нас было конкретное урезание наших так называемых "доходов"», – рассказывает луганчанин.

Местная власть выделила под Киевом 67 гектаров земли, на которых и должны были возвести поселение для более чем 500 семей переселенцев. Мини-городок обещали построить по последним экологическим технологиям: солнечные батареи, ветряные установки и энергосберегающие материалы. «В проекте участвовало 550 семей, это порядка 2 тысячи человек», – поясняет переселенка Светлана Смарченко.

За реализацию проекта взялась благотворительная организация «Крымская диаспора», которая поддерживала переселенцев из Крыма. Деньги на дорогостоящий проект нашел лидер организации Анатолий Засоба. Три года назад он пояснял, что привлек грантовые организации, которые брали на себя основную часть расходов.

«Он представлял проект из зданий, и говорил о том, что частично это будет оплачиваться самими переселенцами. По-моему, он говорил о соотношении 60 на 40 процентов», – уточняет Сергей Шепелев.

У переселенцев сохранилось видео с такой встречи с Засобой, на котором он рассказывает о проекте. «Здесь таунхаусы – индивидуальное жилье, площадью 60-80 квадратных метров», – обещал тогда лидер.

Чтобы запустить этот успешный проект, люди должны были сдать деньги на административные нужды. «Каждому участнику проекта нужно было сдать по 2 тыс. грн», – говорит Светлана Смарченко.

Эти деньги сдали боле полутора тысяч переселенцев, то есть собрали несколько миллионов гривен. С тех пор прошло три года, а вместо «города-сада» – пустырь. «Вот эти поля, здесь 67 гектаров для переселенцев. Они разбиты от 8,5 до 10 соток. Площадь рассчитана на 559 семей, т.е. здесь могли бы жить более двух тысяч человек», – говорит участник проекта, переселенец Александр Стариков.

Председатель правления «Крымской диаспоры» Анатолий Засоба при разговоре по телефону все обвинения в свой адрес отрицает, он даже соглашается встретиться с журналистами и дать интервью. Но в день съемки его телефон не доступен. Не отвечает он и на звонки переселенцев.

Люди также не могут забрать деньги, которые передали на оформление документов. «Все юристы и адвокаты, к которым мы обращались, говорят, что мы сдавали не членские взносы – это были благотворительные взносы», – поясняет переселенец Сергей Шепелев.

Однако адвокат Юлия Балюк уверена, что это дело можно довести до конца и возвратить деньги. «Факт мошенничества доказать можно. Ведь это коллективное дело. Да, мог ошибиться один человек и что-то не правильно понять ситуацию и не туда внести деньги. Но 10, 20 человек, наверное же, понимали, что им говорили», – комментирует адвокат.

Точной статистики, сколько людей, которые бежали от войны, поверили в строительство аналогичных городков будущего, нет. Однако известно, что подобные проекты «Крымская диаспора» провела как минимум в пяти городах Украины, а это – тысячи людей, у которых забрали последнее – надежду.

По материалам видеосюжета ТК «Украина». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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