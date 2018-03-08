В «ДНР» с женским днем поздравляют «министра связи» – за отсутствие связи. Новости

Сегодня, 8 марта, в «ДНР» полноценно так и не восстановилась связь «республиканского» мобильного оператора «Феникс» после вчерашней аварии.

В частности, жители Донецка и Макеевки в соцсетях жалуются на невозможность дозвониться и поздравить родных и знакомых с Международным женским днем:

«Анон»: «Где Феникс? Круто министр поздравил нас»;

Сергей: «Дозвониться невозможно, а обещали восстановить связь еще вчера в 19:00. За что деньги берут? Не надо обещать, а за базар отвечать надо!»;

Юрий: «Феникс – это не связь! Где 3G к 8 марта? Где хотя бы простая gsm? Я с 8:00 никуда не могу дозвониться! Сволочи!»

Клавдия: «Му*илы, одни обещания»;

Максим: «Ужас связь, с 20-30 раза дозвонится можно, и то не всегда разговор слышно»;

Артем: «Последние 2 дня связь просто жесть, вчера звонил 140 раз – не дозвонился»;

Влад: «Макеевка – тоже минус»;

Иван: «Как меня закумарил уже этот Феникс, с тех пор как купил пакет, с первого раза никогда не дозванивался днем, только после 11 вечера нормально. А они 3-4G свое впихуют еще!!!»;

Алена: «У нас в районе три месяца так, дозвониться невозможно, я уже забыла, что это такое разговаривать по мобильному, хорошо что не сняла городской номер»;

Даниил: «Кто-то пытался дозвониться на МТС с Феникса? После минуты разговора как будто включается перемотка – меня человек не слышит, а я слышу то, что он уже говорил, как на записи...»;

Николай: «Прэлэсно: ни МТС, ни Феникса. Люблю республику!».

В этой связи они адресуют свои поздравления с 8 Марта «министру связи ДНР» Виктору Яценко:

Александр: «Уважаемый оператор Феникс... спасибо за неработающий Феникс в 8 марта… от всего сердца желаю вам всю жизнь такого же секса с вашими партнерами как ваша связь! Вся ваша компания – это сбор криворуких дебилов и неудачников, которые за 3 года на отличном отжатом оборудовании Киевстара не смогли даже связь организовать ! С праздником!»;

Александр Н.: «Минисвязи Яценко, с праздником тебя, с 8 марта, ***дар ты!».

Правда, в отдельных районах Донецка есть и «счастливчики», у которых принимается сигнал «Феникса», хотя и не с первого раза:

Евгения: «Центр – связь есть, но не с первого раза…»;

Александр: «Кировский район, площадь Победы – в некоторые районы с 3-4 раза дозвон есть»;

Кузьма: «Петровка – нормально»;

Алексей: «Отлично все утро пашет»;

Заур: «На городской вызов идет с Феникса. Проверка счета тоже есть».

Жители возмущены сложившейся ситуацией:

Саня: «Нужно вернуть им все стартовые пакеты, пусть нам вернут деньги, и хватит обманывать обычных людей!»;

Дмитрий: «Можно выкупить по 50 руб. Б/у все таки. Отдать, кому реально нужно»;

Дима К.: «Пипец, да увольте этого министра связи! Он вообще никакой и нехе*а сделать не может! Тока пиз***!».

На самом же сайте оператора «Феникс» последнее сообщение датировано 7 марта: «Работа сети практически полностью восстановлена. Информационный центр Феникс сообщает, что сегодня произошла авария на ядре сети. Но в результате оперативной замены, работа сети была практически полностью восстановлена к 19.00 текущего дня».

Отметим, что 2 марта «министр связи ДНР» Виктор Яценко обещал, что к 8 марта «Феникс» запланировал осуществить полноценный запуск сети 3G для своих абонентов.

Как сообщалось ранее, в результате аварии связь «Феникс» была не доступна в «ДНР» с первой половины дня 7 марта, не возобновилась полноценная работа оператора и вечером.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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