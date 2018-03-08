Ходаковский о «ДНР»: Мы здесь живем архи-хреново, а на войну тратим десятки миллионов долларов. Новости

Информационная политика «ДНР», ориентированная на рассказы о процветании «республики», породила у населения «когнитивный диссонанс», когда они сравнивают то, что им говорят по телевизору и реальную жизнь. Об этом 7 марта в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Работаю от центра занятости подсобным рабочим с окладом 2 814 руб. (1309 грн по местному курсу на 08.03.18, – прим.). Но с января нас не вызывали на работу, сказали – в бюджете нет денег, и не известно, выделят ли на нас деньги до апреля или нет. Сколько людей осталось без работы и зарплаты! Как так получилось? Как людям жить без денег?», – задала вопрос Марина.

Отвечая на вопрос, Ходаковский констатировал, что в «ДНР» острый дефицит бюджета. «С этого месяца сокращение, увеличение дефицита бюджета ожидается на уровне около 1,3 млн руб. в месяц. Это огромная дыра. Из каких источников покрывать эти убытки – никто не знает. С момента введения в действие блокады – и с украинской, и с нашей стороны – многие источники пополнения бюджета у нас просто оборвались. То, что мы продавали Украине в виде угля, энергоносителей, все это прекратило приносить доход. Бюджет сегодня выживает за счет скудных поступлений. Да, мы зависимы сегодня. Но сейчас худо-бедно вытягиваем, но чем дальше, тем сложнее», – сказал Ходаковский.

Он подчеркнул, что у «ДНР» нет рынка сбыта продукции, он «очень узкий». Поэтому рассчитывать на экономическое процветание – наивно. «Если говорить о далекой перспективе, то возобновление нормального рынка у нас возможно только тогда, когда возобновятся взаимоотношения с Украиной. Работать в отношении России удается с большим трудом. Потому что РФ никогда официально не поддержит никаких торговых отношений с нами, т.к. это подсанкционное дело. И мы работаем по схеме – через Южную Осетию, которая признает нас и сама является частично признанной. Т.е. мы создаем такой документооборот, которым показываем, что у нас все якобы завязано на Южной Осетии. И у нас в Донецке есть представительство Южной Осетии», – сказал местный «оппозиционер».

По его словам, если говорить по факту, а «не по юридической казуистике», все поставки из «ДНР» квотируются. И Россия не заинтересована давать «зеленый свет» предпринимателям «республики» в ущемление своих интересов. «Каждое государство борется за отстаивание своих интересов. И Путин об этом не однозначно говорит, что у каждого игрока есть свои интересы, и к ним нужно относиться уважительно. Но мы не только уважительно относимся к интересам России, но еще и безысходно к ним относимся - как нам определят режим жизни, так мы и существуем», – отметил Ходаковский.

«Оппозиционер» также добавил, что из-за прекращения отношений с Украиной, очень сложная ситуация с экспортом продукции «республики», т.к. украинский рынок никто не заменил, «например, в сторону России». «Поэтому продукция остается здесь, объемы производства сокращаются, зарплаты в угледобывающей отрасли очень невысокие», – сказал он.

В качестве примера Ходаковский сообщил уровень заработных плат на ведущих шахтах «респубилики». «Подземный горнорабочий (это не ГРОЗ, который непосредственно занимается добычей угля, работает в лаве) – это человек, который находится в шахте и занимается обеспечением дополнительных функций, крепи устанавливает и пр., так вот он зарабатывает 6 тыс. руб. (2791 грн, – прим.). Это специальность была достаточно высокооплачиваемой в советское время, а она сейчас скатилась до 6 тысяч рублей. Как на эти деньги можно прожить? ГРОЗ при выполнении плана вместе с премией получает 20 тыс. руб. (9302 грн), и это на достаточно крепкой шахте, которая до войны не являлась убыточной. А это человек, который находится в этой лаве свои положенные 6 часов, добывает там уголь, рискуя жизнью. Естественно, это раньше была самая высокооплачиваемая специальность», – уточнил экс-лидер «ДНР».

Ходаковский также напомнил, что в последнее время стало нормой все проблемы списывать на войну. Но на самом деле, по его мнению, проблема в информационной политике «ДНР», которая породила у населения «когнитивный диссонанс». «Им из телевизоров говорят, что у нас все строится, все процветает, налаживается выпуск новых трамваев, автобусов, воскрешается производство. И у людей складывается иллюзорное впечатление об уровне нашей жизни. И в то же время, война – явление не дешевое. Хотя именно с нашей стороны война достаточно дешевая, извините за такую характеристику. Но и это требует денег. И это не один десяток миллионов долларов: помимо зарплат, это огромное количество дополнительных нагрузок – ГСМ, транспорт и пр. И это тоже ложится на наши плечи. Я всегда выступал за то, чтобы мы перестали обманывать сами себя, и называли вещи своими именами. И не говорили людям, что мы живем здесь хорошо. На самом деле мы здесь живем архи-хреново», – заключил Ходаковский.

Он резюмировал, что рассчитывать на то, что «ДНР» в ближайшем будущем вырвется из этого замкнутого круга, не стоит: «Надо затягивать пояса. Раз дело идет к увеличению дефицита бюджета, то это печальная ситуация».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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