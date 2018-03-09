В Украине от домашнего насилия гибнет больше женщин, чем воинов в зоне АТО. Новости

Насколько существенно неравенство мужчины и женщины в Украине демонстрирует статистика. В частности, когда речь идет о работе и доходах, случаях домашнего насилия и распространенном представлении о распределении обязанностей.

Равенство мужчины и женщины во всех сферах жизни закреплено в ст.3 Конституции Украины. Однако, фактически в Украине женщины чувствуют себя людьми «второго сорта». Мужчина больше зарабатывает, независимо от объема работы и сферы деятельности.

Средняя по Украине зарплата мужчины 8 300 грн, женщины ­– 6 400 грн. Разница составляет 22%. При этом, минимальная – в сфере транспорта, наибольшая в финансовой отрасли.

Женщины в Украине уже возглавляли и полицию, и Нацбанк, и министерства, и правительство. Но это, скорее, исключения. Среди депутатов Верховной Рады женщин – 12%, а руководителей предприятий – 30%. Также:

преподавателей вузов – 80%;

ректоров – 20%;

женщин-академиков – только 1%.

В отношении домашних обязанностей все наоборот: в 80% семей кухня «висит» на женщине. При этом, абсолютное большинство людей до сих пор считают уход за детьми, приготовление еды и другую домашнюю работу женскими обязанностями.

Именно женщины преимущественно страдают от домашнего насилия. За год от домашнего насилия в среднем гибнет 600 представительниц слабого пола. Для сравнения, в 2017 году в АТО погиб 191 украинский военнослужащий.

Из 1,1 млн потерпевших украинок лишь каждая десятая обратилась в полицию, и только 4 400 дел дошли до суда. А почти 40 % судей и прокуроров считают домашнее насилие «частным делом».

По материалам «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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