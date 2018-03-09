При каких условиях Украина сможет обеспечить себя газом. Новости

В Украине расположено одно из самых больших залежей газа в Европе, что позволяет ей входить в топ-четверку стран вместе с Россией, Норвегией и Нидерландами. В подземных недрах хранится от 600 млрд до свыше триллиона кубометров подтвержденных залежей газа. И, по меньшей мере, в пять раз больше согласно неподтвержденным расчетам. Сколько газа на самом деле может добывать Украина, и как повлияет разработка месторождений на отказ от импортного газа за счет собственного производства.

В основном природные богатства сосредоточены в трех нефтегазовых районах: восточном, западном и южном. Больше всего добычи в восточном или Днепровско-Донецком бассейне, из которого выкачано чуть больше половины, а именно – 58% подтвержденных залежей. Из западного или Карпатского бассейна добыто всего 45% газа. Наименее разработанный южный или Причерноморско-Крымский бассейн – всего 8%. После аннексии Крыма добыча там временно невозможна.

Увеличить добычу можно выполнив ряд реформ и изменений. Во-первых, с помощью реформы всей отрасли, которую Кабинет министров принял еще два года назад в рамках стратегии «Устойчивого развития 2020». Если выполнить все запланированное, добыча возрастет до 30 млрд кубометров. И покупать газ не придется.

Однако, Украина уже не успевает по графику. Наибольшие проблемы, которые возникают при этом – засилье бюрократического регулирования и коррупция. Поэтому, в 2017 году не было проведено ни одного аукциона для предоставления новых разрешений на разработку месторождений. В тоже время, в прошлом году областные советы отказались согласовать почти 80 предоставленных ранее разрешений, так как имеют такое право согласно законодательству.

Все это тормозит развитие данного направления и замедляет наращение газовой добычи. Поэтому сейчас из 32 млрд кубометров газа, которые Украина потребила за прошедший год, собственными были только 20 млрд кубометров.

По материалам видеосюжета «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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