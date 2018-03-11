С акцентом на метание гранат: В «ДНР» рассказали об особенностях нормативов «ГТО». Новости

В «ДНР» при разработке своего комплекса «ГТО ДНР» («Готов к труду и обороне Донецкой народной республики») отказались от нормативов «ГТО России», а взяли за основу аналогичный комплекс Белоруссии. Об этом в интервью местной газете рассказал «замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР» Николай Тарапата.

Он отметил, что в России нормы ГТО возродили в 2014 году, в «ДНР» к их разработке приступили в 2015-м.

«Мы тщательно проанализировали традицию и существующие нормы и выработали свою систему, существенно отличающуюся и от советской, и от современной российской. Ближе всего мы к белорусской шкале (в Белоруссии ГТО как такового нет, но есть государственное тестирование подобного рода). Эта система нам понравилась своей гибкостью. В СССР было только два уровня подготовки – золотой и серебряный. В Белоруссии (а теперь и у нас тоже) существует пять уровней оценивания, начиная с низкого. Что касается российского комплекса, то он нас не совсем удовлетворил. По мнению многих специалистов, система ГТО в России чересчур мягкая и за это ее критикуют. Наша разработана в более жестких рамках и требует более серьезной подготовки. В этом мы ближе к советскому образцу, чем россияне», – сказал Тарапата.

Он уточнил, что в «ДНР» трехступенчатая система, разработаны три вида наград – золото, серебро и бронза.

Отличия «ГТО ДНР» от советских стандартов:

советский комплекс ГТО включал в себя тесты, которых нет ни в РФ, ни в «ДНР». Например, прыжок в высоту толчок штанги от груди, туристические навыки и т. д.;

в «ДНР» скоростные качества проверяются на 30 и 60 м, в Союзе за образец принимали стометровку;

в «ДНР» 1 000 м нужно пробежать за 3:15 мин., в ССС – за 3:10.

Отличия «ГТО ДНР» от стандартов России:

самая спортивная возрастная категория в России – это 18-24 года, в «ДНР» – 18-23;

в «ДНР» на «десятку» мужчины должны отжаться от пола 60 раз, в России – 44;

в «ДНР» в подтягивании верхний показатель – 22 повторения, в России – 15;

метнуть 770-граммовую гранату в «ДНР» нужно на 47 метров, в России – на 37.

«И при таком сопоставлении действительно очевидно, что российские нормативы ниже донецких и тем более советских», – констатировал Тарапата.

Он сообщил, что в «ДНР» уже выявлены пиковые возраста для разных спортивных дисциплин. Например, гибкость (особенно у мужчин) достигает пика в 13-14 лет, а после этого только поддерживается на должном уровне. «А сила и выносливость формируются значительно позже, и поэтому такой норматив, как метание гранаты, имеет пиковый показатель в возрастной категории 24-29 лет», – уточнил Тарапата.

«Замминистра» предполагает, что сдача нормативов будет происходить в массовом порядке. «Например, в 2018 году ожидаемое количество желающих сдать нормативы – 10% от населения "республики". То есть за год надеются принять тесты более чем у 200 тысяч граждан», – сказал он.

Но для такой «массовости» необходимы площадки для тренировок. «Особенные трудности, вероятно, возникнут со стрельбой и плаванием. В некоторых районах даже нет бассейнов, и жителям придется ездить на сдачу ГТО в соседние города», – признал Тарапата.

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