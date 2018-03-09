Каковы главные требования МВФ для получения Украиной очередного транша. Новости

Международный валютный фонд может предоставить Украине очередной транш в размере 2 млрд долл., но при выполнении определенных условий. Кроме того, доноры советуют не спешить с повышением зарплат украинцам.

Для получения очередного транша от МВФ Украине необходимо выполнить два главных требования. Во-первых, поднять цену на газ для населения до рыночного уровня. Однако, Кабинет министров откладывает такое политически непопулярное решение, так как чиновники опасаются, что это ускорит инфляцию и увеличит финансовые затраты на субсидии.

Второе ключевое требование – принятие закона об антикоррупционном суде. МВФ раскритиковало президентский законопроект. В свою очередь, президент Петр Порошенко назвал нарушением суверенитета и Конституции Украины попытки международных доноров принимать участие в назначении антикоррупционных судов.

Кроме того, среди других требований Международного валютного фонда: реформа приватизации, земельная реформа и «внимательный» подход к повышению зарплат. В МВФ считают, что соблазн быстро увеличить зарплаты и пенсии может плохо отразиться на экономике.

Следует отметить, что Украина уже год не получает траншей от МВФ. До этого, на протяжении трех лет была получена половина запланированных 17,5 млрд долларов.

По материалам «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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