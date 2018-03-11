Как в Донецке делают украинские доверенности на машины. Новости

Жители временно неподконтрольного украинской власти Донецка утверждают, что до сих пор делают доверенности украинского образца у местных нотариусов. Причем, с этими «документами» они спокойно пересекают украинское КПВВ на линии разграничения. Своими способами оформления таких доверенностей дончане делятся в соцсетях.

Лена: «Мы делали, и ехали на следующий день. Блокпост – без проблем. А в Украине переоформили в МРЭО на себя, и всё! Я не знаю, где нам хозяин машины делал. Было это в августе. Но потом муж узнавал, много нотариусов это делают. Просто звоните и узнавайте. Ищите нотариуса. Многие из них работают с Украиной»;

Денис: «100% для доверки же нужен только доверитель – хозяин»;

Николай: «В Донецке на Мотеле делают. Данилевского, 4. Цена – 7 тыс. руб. (3 255 грн по местному курсу на 11.03.18, – прим.) Срок – две недели. Вот и думайте».

При этом другие дончане не верят в легитимность «документов», оформленных без выезда на подконтрольную Украине территорию. Также отмечают, что с такими документами часты проблемы на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ):

Богдан: «В момент оформления доверенности не находишься на территории Украины, и потом при проезде тебя спросят – а как ты ее сделал не выезжая... Я знаю такие случаи»;

Николай: «Легче, если возможно конечно, выехать в Украину с хозяином, будет и дешевле и быстрее».

Как сообщалось ранее, отдельным жителям Донецка удавалось пересекать украинские КПВВ без доверенности на автомобиль – отмечают, что все зависит от «человеческого фактора», и некоторым удавалось проезжать и без доверенности».

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