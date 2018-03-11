Ситуация в пунктах пропуска утром 11 марта. Новости

Сегодня утром, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 5610 человек и 800 транспортных средств;

«Марьинка» – 6245 человек и 1300 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4580 человек и 995 транспортных средств;

«Гнутово» – 2425 человек и 675 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 6765 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 20/60;

«Марьинка» – 30/40;

«Новотроицкое» – 10/10;

«Гнутово» – 10/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:20. На Каргиле в сторону Курахово машин 150».

КПВВ «Новотроицкое»:

Лена: «6:33. Льготных 5-6 машин, основная очередь 70-80 машин на Еленовке»;

Надежда: «8:27. Льгота 2 машины, основная штук 20,запускают быстро».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.