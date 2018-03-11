Ситуация в пунктах пропуска утром 11 марта. Новости

Сегодня утром, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 5610 человек и 800 транспортных средств;
- «Марьинка» – 6245 человек и 1300 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 4580 человек и 995 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2425 человек и 675 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 6765 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 20/60;
- «Марьинка» – 30/40;
- «Новотроицкое» – 10/10;
- «Гнутово» – 10/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:20. На Каргиле в сторону Курахово машин 150».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Лена: «6:33. Льготных 5-6 машин, основная очередь 70-80 машин на Еленовке»;
- Надежда: «8:27. Льгота 2 машины, основная штук 20,запускают быстро».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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