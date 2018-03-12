Беженцы в Европе защищены лучше, чем переселенцы в Украине, – правозащитница. Новости

В Украине очень низкий уровень защиты базовых прав переселенцев. Это касается жилья, трудоустройства, образования и т.д. Более того, они не могут реализовать даже свои конституционные права, такие как право голоса и право на пенсию. Об этом сегодня, 12 марта, в комментарии «Донецким новостям» сообщила адвокационный координатор БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

По словам правозащитницы, сравнивать беженцев из иных стран и лиц, перемещенных внутри одной страны, не совсем корректно, так как это разный правовой статус. И довольно сложно сравнить права и привилегии граждан по отношению к своему государству с правами, которые предоставляются гражданам других стран, правительствами других стран. «Я категорически не люблю сравнивать эти вещи. Есть тенденция смешивать два этих понятия – переселенцев, например, называют беженцами и т.д. Это абсолютно два разных подхода, две разных системы», – сказала Толкач.

Она пояснила правовой нюанс между понятием «внутренне перемещенное лицо» и «беженец». «Что касается переселенцев, то здесь основополагающим, с правовой точки зрения, тезисом является то, то это гражданин [страны пребывания]. Что касается беженцев – это не граждане [данной страны], поэтому они несколько ограничены в ряде прав. Но, в случае, если люди принимаются государством в качестве беженцев, им предоставляется международная защита, они имеют доступ к базовым правам», – отметила правозащитника.

В то же время, Дарина Толкач подчеркнула, что если все-таки сравнивать систему «убежища» европейскую и то, что происходит на сегодняшний день с переселенцами, то разница в подходе очевидна. Украина не делает в полной мере всего для того, чтобы права ВПЛ были реализованы. «Безусловно, то, что бросается в глаза – это система социальной защиты, которая существует там (в Европе, – прим. ред.) по отношению к беженцам, обеспечения их жильем, доступом к трудоустройству, доступом к образованию т.д. В Украине этого не происходит даже по отношению к переселенцам. Базовые права все равно не реализованы. И более того, им даже не дают возможность реализовать и так присущие им конституционные права – право голоса на выборах, право на пенсии. Что касается образования, это единственная сфера, где более-менее происходящие реформы учли интересы ВПЛ. Все остальные сферы, к сожалению, очень сильно провисают», – резюмировала Толкач.

Как сообщалось ранее, в Украине проживают 3,5 тыс. беженцев из иных стран, еще 6 тыс. лиц находятся в статусе ищущих убежище.

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