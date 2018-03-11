Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта

ДН

11.03.18 14:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

  • Ева: «11:03. Пеших очень много».

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «12:08. В Донецк из Марьинки сразу на проверку. В ДНР около 50 машин. Пешеходов из Украины мало. В Украину из Донецка на середине моста автоочередь. Льготы около 10. Автобусы сразу на пост. На нуле пешеходы до конца блоков. Автоочереди нет. По состоянию на 11 часов мск»;
  • Администратор: «13:12. На Каргиле в сторону Украины машин 150. Льготная – 15. Движения нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Администратор: «11:07. Новотроицк на Донецк сегодня пусто»;
  • Администратор: «13:5388. На Еленовке в сторону Мариуполя машин 50-60 если с далека смотреть. В сторону Донецка машин 15-20. Новотроицк за 5 минут прошли»;
  • Администратор: «13.51. На Еленовке в сторону Украины до поворота и растет. В сторону Донецка до старого нулевого. На Трое пусто».

КПВВ «Гнутово»:

  • Игорь Кулешов: 14:01. Октябрь на Мариуполь – свободно. Пищевик – 30 машин. Пеших нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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