Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 11 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Ева: «11:03. Пеших очень много».
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «12:08. В Донецк из Марьинки сразу на проверку. В ДНР около 50 машин. Пешеходов из Украины мало. В Украину из Донецка на середине моста автоочередь. Льготы около 10. Автобусы сразу на пост. На нуле пешеходы до конца блоков. Автоочереди нет. По состоянию на 11 часов мск»;
- Администратор: «13:12. На Каргиле в сторону Украины машин 150. Льготная – 15. Движения нет».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «11:07. Новотроицк на Донецк сегодня пусто»;
- Администратор: «13:5388. На Еленовке в сторону Мариуполя машин 50-60 если с далека смотреть. В сторону Донецка машин 15-20. Новотроицк за 5 минут прошли»;
- Администратор: «13.51. На Еленовке в сторону Украины до поворота и растет. В сторону Донецка до старого нулевого. На Трое пусто».
КПВВ «Гнутово»:
- Игорь Кулешов: 14:01. Октябрь на Мариуполь – свободно. Пищевик – 30 машин. Пеших нет».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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