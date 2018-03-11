Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Ева: «11:03. Пеших очень много».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «12:08. В Донецк из Марьинки сразу на проверку. В ДНР около 50 машин. Пешеходов из Украины мало. В Украину из Донецка на середине моста автоочередь. Льготы около 10. Автобусы сразу на пост. На нуле пешеходы до конца блоков. Автоочереди нет. По состоянию на 11 часов мск»;

Администратор: «13:12. На Каргиле в сторону Украины машин 150. Льготная – 15. Движения нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «11:07. Новотроицк на Донецк сегодня пусто»;

Администратор: «13:5388. На Еленовке в сторону Мариуполя машин 50-60 если с далека смотреть. В сторону Донецка машин 15-20. Новотроицк за 5 минут прошли»;

Администратор: «13.51. На Еленовке в сторону Украины до поворота и растет. В сторону Донецка до старого нулевого. На Трое пусто».

КПВВ «Гнутово»:

Игорь Кулешов: 14:01. Октябрь на Мариуполь – свободно. Пищевик – 30 машин. Пеших нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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