Переселенцы могут вывезти свои вещи и мебель с неподконтрольной Донетчины, – Жебривский. Новости

В Донецкой области переселенцы могут перевозить с временно неподконтрольной украинской власти территории на подконтрольную через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) свои личные вещи, в частности мебель. Об этом в эфире «112.Украина» сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Есть целая служба, которая разрешает перевозить людям-переселенцам свою мебель. Почему? Там грабят квартиры и люди, которые выехали, и думали, что выехали на месяц-два, полгода, когда уже обустроились в западной или центральной Украине, или на Донетчине, безусловно, они перевозят. Перевозят с неподконтрольной территории на подконтрольную. Для этого необходимо получить разрешение. Есть специальный генерал и у него целая служба, которая предоставляет такое разрешение. И таким образом, в принципе, люди имеют право личные вещи перевозить», – сказал глава области.

Кроме того, предпринимателям, которые имели бизнес на неподконтрольной украинской власти территории, разрешают перевозить на подконтрольную территорию оборудование или технику. «Мы не запрещаем, когда с той территории люди, которые здесь имеют бизнес, а когда-то у них он был там, вывозят оборудование, для того, чтобы поставить на подконтрольной украинской власти территории и продолжить производство. По этому поводу возражений нет», – отметил председатель ДонОВГА.

Жебривский подчеркнул, что с неподконтрольной украинской власти территории разрешается ввозить мебель и бытовые вещи, и это не считается торговлей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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