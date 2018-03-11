Конец зиме: В Мариуполе демонтируют каток (Фото). Новости

В Мариуполе начались работы по демонтажу катка, работавшего всю зиму на площади Свободы.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», ледовая арена под открытым небом в столице Приазовья открывалась два года подряд. В декабре 2016 года каток был открыт по инициативе ММК им. Ильича – такой подарок предприятие сделало городу в честь своего 120-летия.

В декабре 2017-го городская власть поддержала инициативу комбината, вновь обустроив ледяную арену. Создание ледяного поля обошлось городу в сумму 1,5 млн грн.

Всю зиму 2017-2018 каток был излюбленным местом отдыха мариупольцев и гостей города. Однако зима закончилась, и ледяная арена опустела. Специалисты приступили к разборке оборудования.

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