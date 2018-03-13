Задержание Рубана не повлияет на процесс обмена пленными на Донбассе, – Тука. Новости

Задержание и арест главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана не повлияет на переговоры по обмену пленными на Донбассе, несмотря на то, что он ранее способствовал этому процессу. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Как правило процесс обмена примерно с 2016 года, когда он централизовался с обеих сторон, весь этот процесс он настолько дело воли людей и слишком высоко политизирован, и политизировать его начала Россия. Если рассматривать этот процесс с точки зрения большой политики, то персона Рубана там не просматривается вообще», – говорит он.

По его словам, задержание Рубана и фактически его изоляция от переговоров по обмену пленными также может говорить о том, что, возможно, у украинских спецслужб есть информация, что Путин в ближайшие месяцы не планирует отдавать пленных, а значит – Украина ничем не рискует. «Как бы это болезненно не было, особенно для родственников тех, кто находится сейчас в плену, к сожалению, я могу смоделировать такой сценарий. Не исключаю этого», – сказал Тука.

«Любые шаги по обмену делаются не с какой-то гуманитарной целью, с точки зрения человечности, а исключительно из политических соображений. Когда речь идет о большой политике, там персоны роли не играют», – добавил замминистра МинВОТ.

Он также заявлял, что на главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана часто жаловались родственники пленных украинских военных на Донбассе, что выкуп ему за своих близких передавали, но заложники оставались в плену.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко о задержании главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану, заключив его под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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