В «ДНР» рассказали об уровне пенсий в феврале. Новости

В феврале в «ДНР» местную пенсию получили 675,9 тыс. жителей, общая сумма выплат превысила 3 млрд руб. Об этом сообщаем местная газета со ссылкой на «министерство труда и социальной политики ДНР».

«В министерстве уточнили, что 900 млн руб. из этой суммы составляют выплаты для жителей с минимальной пенсией, которая была повышена в ДНР в январе текущего года», – говорится в заметке.

Таким образом, в феврале 2018 года в «Донецкой народной республике» средняя пенсия составила 4 439 руб. (2 065 грн по местному курсу на 12.03.18), а минимальную пенсию (2 730 руб. или 1 270 грн) получали 30% от общего числа пенсионеров.

Как отмечает пресс-служба «пенсионного фонда ДНР», в марте в «республике» планируется выплатить пенсий 678,6 тыс. получателям на общую сумму 3,0536 млрд руб. Т.е. средняя пенсия составит 4500 руб. (2093 грн по местному курсу на 12.03.18).

Отметим, что на 1 января 2018 года на подконтрольной Украине части Донецкой области средний размер пенсии составлял 3,26 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года размер минимальной пенсионной выплаты в «ДНР» был увеличен на 5% и составил 2 730 руб. С 1 января 2018 года пенсии повысили на 6,4%, что в итоге составит в итоге 2904 руб.

Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

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