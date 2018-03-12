В «ДНР» подсчитали своих внутренних переселенцев. Новости

С начала вооруженного конфликта по состоянию на 1 марта в «Донецкой народной республике» 7 686 человек зарегистрировались как временно перемещенные лица, в том числе 1917 детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Отмечается, что для таких лиц в «республике» открыто 63 пункта временного размещения (ПВР), в том числе открытый после окончания курортного сезона ПВР в пгт Седово на побережье Азовского моря.

«С 22 февраля по 1 марта 2018 года по вопросам временно перемещенных лиц обратились 33 человека, 6 из которых были выданы направления на поселение в ПВР... На сегодняшний день в ПВР проживает 1225 вынужденно перемещенных лиц, в том числе 224 несовершеннолетних ребенка», – говорится в сообщении.

С начала конфликта в «ДНР» было выдано 5354 направления на поселение в ПВР, из них – 111 в 2018 году.

Отметим, что в отличие от подконтрольной Украине территории, в «ДНР» переселенцам не выделяется ежемесячное пособие.